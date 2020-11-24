У період роботи з дому шкіра вимагає особливого зволоження, адже повітря в кімнаті є сухим. Якщо у вас немає потреби використовувати декоративну косметику, то більше часу виділяйте для догляду за шкірою. Деякі косметологи стверджують, що використання термальної води для зволоження шкіри може їй зашкодити. Тому варто дізнатися більше про властивості засобу та способи його застосування.

Якщо неправильно використовувати засоби для догляду за шкірою, то вони можуть давати зворотний ефект. Термальна вода, яку використовують для зволоження шкіри та захисту її від сухого повітря, також може зашкодити дермі, пише Elle.

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Що таке термальна вода та яка від неї користь

Косметичною термальною водою називають рідину, у складі якої є високий вміст мінеральних солей. Така вода призначена для живлення шкіри антиоксидантами, киснем, а також сприяє активізації процесів обміну. Якщо проводити паралельне порівняння термальної води з мінеральною, то першу отримують з більш глибоких джерел, тому вона містить набагато більше різних корисних видів солі, ніж звичайна питна мінеральна вода.

Корисні властивості термальної води

Серед її основних функцій тонізування та заспокоєння шкіри.

До засобу можуть додавати окремі мікроелементи. Наприклад, якщо термальна вода зі селеном, то її ще й можна застосовувати як фіксатор макіяжу.

Якщо в складі термальної води є цинк та сірка, то вона може нейтралізувати почервоніння і запалення, підійде для догляду за проблемною та жирною шкірою.



Термальні джерела / Фото Unsplash

Лікарка-косметолог Марія Мерекина зазначає, що особливо корисною термальна вода буде для власниць жирної шкіри. Адже косметичний засіб додає матового вигляду дермі, прибирає жирний блиск з обличчя.

Однак людям з чутливою шкірою вода приносить менше користі: при неправильному і надмірному використанні вона може викликати сухість і лущення,

– додає косметологиня.

Зокрема, якщо термальну воду розпилювати на обличчя, шию та ділянку декольте влітку на пляжі, то вона спричинить пришвидшене випаровування власної вологи з поверхні шкіри, що порушить її захисний бар’єр.

Які є види термальної води

Гіпотонічна – концентрований сольовий розчин. Даний різновид засобів підійде для використання власницям щільного жирного або проблемного типу шкіри.

Ізотонічна – розчин із меншою концентрацією солі, яка наближена до тієї, що є в організмі людини, тому рідину можна застосовувати для догляду за чутливою, схильною до подразнення, шкірою.

Як користуватися термальною водою

Перед застосуванням описаного засобу ретельно очистіть шкіру. Розпиліть косметичну воду на обличчя та нанесіть крем. Таким чином ви зможете уникнути швидкого випаровування вологи. Протягом дня утримайтеся від використання термальної води за межами дому. Адже тоді шкіра вбиратиме не лише корисні компоненти засобу, а й увесь бруд, який встиг на ній накопичитися.

Косметологиня Марія Мерекина каже, що в літаку зволожувати обличчя термальною водою не варто. Краще візьміть зі собою гідрогелеву маску, і використайте її в дорозі. Вдома шкіру можна зволожувати термальною водою 3-4 рази на день. Попри те, що у сухому приміщенні волога випаровується інтенсивніше, зловживати вищезгаданим продуктом не варто.