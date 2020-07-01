Звичайними тінями для повік із вмістом глітеру більше нікого не здивуєш. Новинкою став макіяж очей із використанням глянцевого блиску – glossy eye makeup. Моделі та відомі знаменитості вже встигли спробувати на собі ефект вологих повік.

Цей літній тренд візажисти одноголосно визнали найбільш звабливим. Він є чудовим варіантом макіяжу у спекотні дні, який легко відтворити, якщо знати правильну техніку. Cosmopolitan описав тонкощі створення glossy eye makeup.

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Покрокова інструкція створення глянцевого макіяжу очей

Основа. Блискучі повіки виглядатимуть доречно лише в поєднанні із рівним тоном шкіри та сяючими вилицями. Першим кроком вищеописаного мейк-апу повинно стати нанесення тональної основи на обличчя та хайлайтера на вилиці та інші ділянки, які виступають. Таким чином макіяж буде гармонійним. Не забудьте нанести консилер не лише під очі, а й на повіки, аби приховати їхній природній колір. Цей етап також сприятиме стійкості косметики.

Тіні для повік. Прихильниці "макіяжу без макіяжу" можуть пропустити цей крок. Пігмент, який ви оберете, буде базовим кольором під блиском на повіках. Тому тут опирайтеся на власні вподобання. Це можуть бути тіні як нейтральних відтінків, так і яскравих. Текстура також не має значення. Кремові чи сухі тіні потрібно нанести на рухомі повіки і ретельно розтушувати.

Глянцевий блиск. Основний крок – це створення самого glossy eye makeup. Для цього можна використовувати прозорий блиск для губ або з маленькими блискітками, пігмент глітеру або рідкий хайлайтер. За допомогою цих продуктів ви отримаєте звабливий макіяж, який є найбільш актуальним влітку. Наносіть їх обережно на повіки пальцем або спеціальним пензлем.