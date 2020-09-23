Звабливий макіяж: як створити ефект вологості на повіках
Віднедавна експерименти із макіяжем очей стали дуже популярними. У світі краси з’являється дедалі більше нових трендів, які допомагають урізноманітнювати майк-ап. Одним із них є "вологі" повіки.
Візажисти називають макіяж з ефектом вологості на повіках звабливим. Тому ним можна доповнити звичайні виразні стрілки чи smoky eyes, пише Cosmopolitan.
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Як зробити повіки вологими
- Основа макіяжу – ідеальна шкіра із рівним тоном. Аби досягти такого результату, наносіть косметику на зволожену шкіру, яку попередньо добре "підживили" спеціальними засобами. Також слід обирати тональний крем на масляній основі, і розподіляти його по обличчі тонким рівномірним шаром. Для стійкості макіяжу закріпіть тон пудрою.
- Спочатку деталі, потім макіяж очей. Аби погляд був виразнішим і гармонійно поєднувався з іншими складовими образу, потрібно звернути увагу на деталі. Насамперед додайте обличчю свіжого вигляду за допомогою рум’ян теплого відтінку. Зокрема, можна скористатися продуктом 2 в 1: рум’янами з мерехтливими частинками, які одночасно можуть слугувати й хайлайтером. Потім попрацюйте із бровами. Їх варто зробити візуально густішими, використовуючи спеціальні тіні та промальовуючи контур брів олівцем. На губи нанесіть прозорий зволожувальний блиск.
- Головний вологий ефект на повіках. Вам знадобляться сяючі тіні для повік із мерехтливими частинками. Виберіть темніший відтінок і покрийте ним рухомі верхні та нижні повіки. Світлі тіні нанесіть на ділянку від складки повіки до брів. Аби ефект був помітнішим, перед створенням макіяжу очей змішайте тіні із водою у невеликій кількості, і застосовуйте техніку вологого нанесення тіней. Потім проведіть по лінії росту вій м’яким чорним олівцем. А завершуйте звабливий мейк-ап тушшю для вій і використанням блиску для повік.
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