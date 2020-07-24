Американській бізнес-леді та письменниці Марті Стюарт 78 років. Проте жінка веде активний спосіб життя та не забуває ділитися своїми світлинами в соцмережах. На одному з останніх своїх селфі в інстаграмі жінка продемонструвала, що можна залишатися звабливою у будь-якому віці.

Публікація в інстаграм-профілі Марти Стюарт, на якій вона у басейні із сяючим макіяжем, зібрала понад 10 тисяч коментарів із компліментами знаменитості та майже 220 тисяч вподобань. Окрім чудового стану волосся та шкіри Марти, підписники її сторінки у соцмережі звернули увагу на звабливий морозний ефект на губах та макіяж очей.

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В описі до світлини Марта розповіла, що пишається басейном біля свого дому у Східному Гемптоні. Деталями створення свого макіяжу вона не поділилася. Проте її шанувальники не могли не помітити сяйва на обличчі письменниці завдяки косметиці. Одна із підписниць прокоментувала: "Вау, Марто! Ви королева! Поділіться своєю рутиною по догляду за шкірою".

Сяйво – те, що стало родзинкою макіяжу. Жінка вирівняла тон шкіри, нафарбувала повіки сріблястими тінями, а на губах зробила морозний ефект за допомогою спеціального блиску для губ та хайлайтера, який також використала на кінчику носа, центрі чола, підборіддя та "пташки" над верхньою губою. Образ Марти Стюарт доповнили недбала літня укладка та блакитний купальник.

Макіяж Марти, який був у тренді на початку 2000, також виглядає модно та доречно для літа 2020 року. Завдяки її спілкуванню із шанувальниками у соціальних мережах та знімкам і відео, які вона публікує, можна зрозуміти, що у свої 78 років зірка справді насолоджується життям та мотивує інших до цього.