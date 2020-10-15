У соцмережі інстаграм можна побачити дедалі більше світлин із модним золотим манікюром. Nail-тренд стає популярним серед головних модниць з різних країн світу.

Зіркові майстри манікюру діляться своїми роботами в інстаграмі. Вони демонструють різні варіанти гламурного золотого дизайну нігтів, пише НВ.

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Модний золотий манікюр

Бетіна Гольдштейн – майстриня манікюру з Лос-Анджелеса. Її послугами користуються відомі світові зірки. Тому дівчину вважають трендсетером в нейл-індустрії. Нещодавно вона почала активно створювати манікюр у золотих тонах. Бетіна пропонує поєднувати золото з витонченим яскравим акцентом. Також однотонне золоте покриття можна доповнювати камінням або витонченим малюнком. Наприклад, у вигляді квітів.

Якщо ви не наважуєтеся на кардинальні експерименти в манікюрі, то спробуйте популярний френч із золотою фольгою чи нюдове покриття з елегантною золотою прикрасою або принтом. Таким чином вам вдасться залишатися у тренді, але не виходити зі своєї зони комфорту.