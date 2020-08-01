Золоті правила краси: французькі моделі поділилися таємницями літньої б’юті-рутини
Французькі моделі можуть похвалитися своєю красою та відмінним станом шкіри. У жінок є власні б’юті-таємниці, які допомагають їм зберігати привабливий вигляд навіть влітку, коли сонце та повітря створюють негативний вплив на шкіру.
3 французькі моделі поділилися із Harper's Bazaar особливостями своєї літньої рутини по догляду за шкірою. У кожної із красунь існують спільні золоті правила.
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Як француженки доглядають за шкірою обличчя влітку
- Санскрин. Модель із Франції, Сінді Бруна розповідає, що влітку ніколи не виходить з дому, якщо не нанесе сонцезахисний крем. Вона рекомендує кожній жінці перетворити цей етап б’юті-рутини на свою звичку. Зокрема, Луїз Фоллен дала корисну пораду: на початку літа модель користується сонцезахистом із SPF 50, а згодом зменшує його до SPF 30.
- Вмивання обличчя холодною водою. Метод дієвий для зняття набряків. Таким чином ви також зможете швидше прокинутися. Сінді Бруна вмивається холодною водою перед створенням мейк-апу, а Мікаелі Томсон матір рекомендувала виконувати цей ритуал не менше 1 хвилини.
- Зволоження. Француженки віддають належне зволоженню шкіри, бо вважають такий крок запорукою краси. Вони користуються засобами таких аптечних марок, як Avene, Bioderma, La Roche-Posay. Більший акцент на зволоженні шкіри моделі роблять після того, як протягом дня літнє сонце висушувало їхнє обличчя.
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