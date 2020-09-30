Джоанна Чех – американська косметологиня та експерт з догляду за шкірою. Серед її зіркових клієнтів також є акторка Дженніфер Еністон, яка у свої 51 має пружну та сяючу шкіру. Джоанна поділилася правилами, які допоможуть в домашніх умовах отримати належний догляд за шкірою.

Косметологиня Джоанна Чех вже має понад 35 років стажу роботи із доглядом за шкірою, пише Vogue. Вона дала 3 головні поради, які знадобляться для домашнього догляду за шкірою обличчя.

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Правила для догляду за шкірою

Правильно масажуйте м’язи обличчя. "Найважливішим у догляді за обличчям є техніка масажу. Ключ у тому, щоб працювати з лицьовими м'язами, як з тістом, перебираючи їх і масажуючи, – розповідає Джоанна Чех. – Це стимулює кровообіг. Кров збагачується киснем, переносячи його ближче до шкіри і освіжаючи її поверхню. М'язи злегка розігріваються, внаслідок чого будь-який продукт, який ви наносите опісля, краще вбирається". Косметологиня рекомендує насамперед під час домашніх б’юті-процедур робити масаж передньої частини грудей, а потім переходити до боків хребта, розтягуючи тіло. "Коли я роблю масаж під час процедур, то починаю з лінії талії і рухаюся вгору до основи черепа. Всі нерви, що відповідають за передню частину тіла, розташовані уздовж спинного мозку, тому це та зона, яку потрібно помасажувати в першу чергу. Такий масаж підготує обличчя до наступних процедур, ефект від яких буде сильнішим, якщо ви правильно підготуєтесь", – пояснює косметологиня Дженніфер Еністон. Аби результат був повноцінним, а масаж ефективним, то далі вам слід масажувати трапецієподібний м’яз (уздовж м’язів шиї до плеча), а згодом шкіру голови. Зокрема, експерт каже, що можна користуватися різноманітними спеціальними масажерами.

Починайте догляд за шкірою обличчя з ділянки декольте. Не варто зосереджуватися лише на шкірі обличчя та нехтувати доглядом за шкірою шиї та декольте. Правильний догляд повинен починатися з грудей, а закінчуватися на лінії росту волосся, за словами Джоанни. Правило стосується усіх б’юті-процедур: від ранкових до вечірніх. Шкіра в зоні декольте та на шиї є дуже ніжної та чутливою. Саме вона 70-80% випадків першою видає ознаки старіння, а вже потім обличчя. Тому доглядайте за цими ділянками вдвічі більше. Окрім етапу очищення, для ділянки декольте та шиї потрібно використовувати ті ж сироватки та засоби для догляду і зволожувальні креми, якими ви користуєтесь для шкіри обличчя, або придбайте спеціальні.