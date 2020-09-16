Навіть якщо уроки онлайн, кожній школярці хочеться гарно виглядати. Підлітковий вік характерний неідеальним тоном шкіри, а недоспані ночі відображаються у вигляді темних кіл під очима. Такі дрібні недоліки можна замаскувати легким макіяжем, який швидко можна зробити перед початком занять у школі чи по відеозв’язку.

Яскравий макіяж не буде доречною ідеєю для шкільних буднів. Окрім того, юним дівчатам не варто перевантажувати своє обличчя великою кількістю косметики, яка лише додаватиме їм небажаного віку. Тому ідеальним варіантом макіяжу в школу поділилася популярна блогерка Ruslana Gee на своєму ютуб-каналі.

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Який макіяж зробити в школу

Перед тим, як перейти до техніки створення макіяжу в школу, варто додати, що дівчатам потрібно обирати косметику, яка призначена спеціально для молодої шкіри. Тональний крем мами з антивіковим ефектом не підійде для вашого природного мейк-апу.

Нанесіть тонким шаром праймер , який слугує базою під макіяж, аби шкіра мала природне сяйво та виглядала свіжою.

, який слугує базою під макіяж, аби шкіра мала природне сяйво та виглядала свіжою. Дуже тонким шаром покрийте обличчя тональною основою , щоб вирівняти тон шкіри. Скористайтеся пензлем для розтушування кремових текстур.

, щоб вирівняти тон шкіри. Скористайтеся пензлем для розтушування кремових текстур. Дрібні недоліки на шкірі та темні кола під очима замаскуйте консилером .

. Якщо прагнете мати ефектніший вигляд (і правила школи не надто суворі), то виділіть вилиці бронзером .

. Підкресліть брови за формою зверху та знизу спеціальними тінями, а залишками продукту заповніть місця на бровах, де є менше волосин. Обирайте відтінок тіней найбільш наближений до вашого природного кольору брів.

Якщо у вашій школі категорично забороняють надто помітний макіяж, то етап фарбування повік тінями вам варто пропустити. В іншому випадку скористайтеся улюбленим відтінком тіней і легенько покрийте ним повіки, добре розтушовуючи продукт.

і легенько покрийте ним повіки, добре розтушовуючи продукт. Для здорового вигляду обличчя нанесіть ніжно-рожеві рум’яна на щоки.

на щоки. Виразний погляд допоможе створити туш для вій , але ви також можете просто закрутити їх спеціальними щипцями.

, але ви також можете просто закрутити їх спеціальними щипцями. Нюдову помаду слід наносити на губи пальцями, аби отримати натуральний ефект.

Дивіться відео, як зробити макіяж в школу: