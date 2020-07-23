Деякі проблеми зі шкірою виникають неочікувано та не завжди є серйозними. Тому їх можна легко позбутися за допомогою простих порад та домашньої маски. Якщо вашу шкіру турбує зневоднення, пігментація, лущення чи тьмяність, то не варто їх ігнорувати.

Деякі інгредієнти з вашого холодильника можуть бути корисними не лише для споживання, а й для косметичного використання. Vogue поділився ефективними засобами для догляду за шкірою обличчя, які можна приготувати в домашніх умовах.

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Як живити зневоднену шкіру

Маска з авокадо, який багатий на вітаміни A, C та E, сприяє регенерації шкіри. Також вона є чудовим засобом проти сухості та тьмяності шкіри: пом’якшує її та запобігає появі тонких ліній на обличчі та зморшок. Аби отримати кращий ефект, обирайте стигле авокадо. Олія додасть шкірі вологи, а йогурт (не використовуйте ароматизований) допоможе масці набути необхідної консистенції.

Що вам знадобиться?

2 столових ложки натурального йогурту;

1 чайна ложка оливкової олії;

половинка авокадо;

1 столова ложка меду.

Всі інгредієнти потрібно перемішати в одній ємності. Потім нанесіть суміш на обличчя товстим шаром і залиште на 20 хвилин. Видаліть залишки маски теплою водою. Повторювати процедуру не слід частіше 1 разу в тиждень.



Як наносити маску на шкіру обличчя / Фото Pexels

Як лікувати гіперпігментацію

Така неприємність може вас спіткати у будь-який момент. Бо темні плями на обличчі залишаються інколи навіть після прищів. Тому вам якомога швидше варто вирівняти тон шкіри і повернути їй сяючий ефект.

Цим рецептом маски проти пігментації користувалися в індійських церемоніях Халді. За допомогою протизапальної та антиоксидантної спеції куркуми бактерій на шкірі стане менше, пошкоджені ділянки загояться, а темні сліди зникнуть. Також у складі маски є натуральний цинк, який лікує прищі, очищує пори, а молочна кислота м’яко відлущує ороговілу шкіру, додає їй здорового відтінку та вирівнює тон.

Що вам знадобиться?

1 столова ложка нуту;

1/2 чайної ложки куркуми;

1 чайна ложка йогурту;

1 чайна ложка меду Манука.

Усі компоненти необхідно змішувати в одній посудині, допоки не утвориться однорідна консистенція, як у пасти. Контролюйте густину суміші додаванням йогурту. Те, що отримаєте після перемішування, залиште у холодильнику на 45 хвилин. Наносити маску потрібно на шкіру, попередньо очищену, та залишати на 1 годину.

Лайфхак: аби не заплямувати руки куркумою та уникнути її потрапляння під нігті, наносіть маску в рукавичках.

Коли почнете видаляти маску з обличчя, то змочіть її теплою водою, а потім ватним диском, змоченим у міцелярній воді або тонері, протріть обличчя та шию. Повторювати процедуру можна до 3 разів у тиждень.



Як приготувати маску для обличчя вдома / Фото Unsplash

Як відлущувати та зволожувати суху шкіру

Засоби з ексфоліантами зазвичай призначені для комбінованої та жирної шкіри. Проте скраб для сухої та чутливої можна створити самостійно в домашніх умовах. Банан та вівсянка – інгредієнти, які надзвичайно корисні для шкіри. У складі вівсянки є антиоксиданти. Вони сприяють загоєнню шкірних захворювань та захищають шкіру від негативного впливу зовнішніх факторів. Текстура цих круп є безпечною для застосування на чутливій шкірі. А банан зволожить обличчя, додасть йому свіжості та блиску.

Що вам знадобиться?

1/2 стиглого банана;

1 столова ложка мелених вівсяних круп;

1 чайна ложка меду;

1 столова ложка молока.

Банан потрібно розім’яти виделкою. До нього додайте всі інші інгредієнти та перемішуйте до однорідної консистенції. Густину регулюйте додаванням йогурту. На шкірі маску слід тримати не більше 15-20 хвилин. Змивайте її теплою водою, а процедуру повторюйте щотижня по 1 разу.



Правильний догляд за шкірою обличчя / Фото Pexels

Як освітлити тьмяну шкіру

Чинники, які приводять шкіру до тьмяного стану, бувають різноманітними. Серед них навіть недосипання та стрес. Але ніжний скраб і маска можуть посприяти відновленню здорового кольору вашої дерми. Мед володіє антисептичними та антимікробними властивостями, тому завдяки використанню засобів із його вмістом рубці та бактерії зникнуть з обличчя. Невелика кількість кориці в масці буде ефективною для посилення циркуляції крові та видалення відмерлих частинок шкіри.

Що вам знадобиться?

1/2 чайної ложки кориці;

1/2 куркуми;

2 столові ложки меду Манука.

Змішайте усі інгредієнти в ємності, які можна зберігати в холодильнику (зручніше приготувати маску раз та згодом повторно її використовувати). Суміш наносіть на чисту шкіру тонким шаром і залиште на 20 хвилин. Опісля змийте теплою водою та витріть обличчя. Також не забувайте про заспокійливий і зволожувальний крем. Ритуал можна повторювати двічі на тиждень.