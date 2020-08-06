Природний рум’янець на щоках, блиск шкіри та пухкі губи – ознаки краси, яких можна досягнути без використання декоративної косметики. Знаменитостям через особливості їхньої роботи зазвичай потрібно носити професійний макіяж, тому вдома вони дозволяють шкірі відпочити і вчаться любити себе такими, як є, мотивуючи на це інших.

Знаменитості і "no makeup" можуть здатися несумісними. Люди завжди звикли їх бачити у бездоганному вигляді з ідеальними рисами обличчя. Elle поділився світлинами відомих акторок, співачок та моделей, які сміливо показують свої обличчя без макіяжу.

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Знаменитості без макіяжу, які надихають "оголити" свою шкіру

Зірки, яких усі звикли бачити по телевізору, також мають природні ознаки старіння на шкірі, ластовиння, зморшки та інші особливості, які у суспільстві прийнято приховувати. Тенденція на натуральність полягає у тому, аби люди навчилися любити свою зовнішність такою, як вона є. Відомі жінки слугують хорошим прикладом. Адже вони відверто діляться зі своїми шанувальниками у соцмережах домашніми селфі чи знімками з відпочинку без макіяжу та фотошопу.

Ранкове обличчя Дженніфер Лопес

Еллі Голдінг із веснянками про своє обличчя без макіяжу

Чиста шкіра і булочки з волосся Трейсі Елліс Росс

Обличчя Гайді Клум приймає сонячні ванни

Сальма Гаєк без макіяжу та з натуральними локонами

Ніякої декоративної косметики на обличчі Гвінет Пелтров та її доньки

Габріель Юніон із сяючою шкірою після доглядових процедур

Свіжий вигляд обличчя Леді Гаги

Ніякого макіяжу і трішки ластовиння показала Белла Хадід

Ріанна без жодних слідів макіяжу