У найближчі місяці волоссю потрібен особливий догляд, як і шкірі. Адже в зимовий період волосяним фолікулам бракує вітамінів, вони стають сухими, ламкими та тьмяними. Корисні поради допоможуть покращити стан вашого волосся навіть взимку.