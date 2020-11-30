Знадобляться кожній: головні поради, як доглядати за волоссям взимку
У найближчі місяці волоссю потрібен особливий догляд, як і шкірі. Адже в зимовий період волосяним фолікулам бракує вітамінів, вони стають сухими, ламкими та тьмяними. Корисні поради допоможуть покращити стан вашого волосся навіть взимку.
Належне зволоження, живлення та дотримання ще кількох правил сприятимуть здоров’ю і красивому вигляду вашого волосся. Harper's Bazaar розповів, як доглядати за шевелюрою взимку.
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Зимовий догляд за волоссям
- Зволоження. Взимку потрібно вдвічі більше зволожувати волосся, ніж ви звикли робити це раніше. У цей період слід регулярно використовувати бальзами та маски для волосся. Аби надмірно не пересушувати волосся шампунем, уникайте надмірного миття голови в холодний період.
- Живлення шкіри голови. Шкірі в цій ділянці необхідне додаткове живлення. Щоб вона була м’якою, а корені волосся міцними, застосовуйте спеціальні живильні маски, сироватки та олії. Найбільш дієвими є засоби, які потрібно наносити перед сном. Адже за ніч продукт краще вбереться в шкіру та матиме ефективніший результат.
- Головний убір. Потрібно не лише просто носити шапку, а й ретельно підходити до її вибору. Через неякісний матеріал може з’явитися подразнення на шкірі голови та чола, а стан волосся погіршитися. Синтетичний убір намагнічуватиме локони, тому замість шапки обирайте шовковий або кашеміровий шарф.
- Висушування феном. Взимку потрібно уникати підсушування волосся феном. У випадках, коли вам потрібно швидко перетворити мокре волосся на красиву укладку, то не забувайте перед використанням фену нанести термозахист на локони.
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