Арбер Бетікі – візажист з Косово. Чоловік спеціалізується на весільному макіяжі. На своїй інстаграм-сторінці він ділиться знімками жінок, як вони виглядали до початку його роботи та якими стали у результаті. Шанувальники творчості Арбера вражені, як професійний макіяж може змінити людину до невпізнання.

Візажист жартує, що наречених, з якими він працює, потім навіть майбутні чоловіки не впізнають. Проте з тим, що макіяж справді володіє можливістю робити людей красивими, тепер не зможе посперечатися ніхто. Cosmopolitan поділився цікавими фото наречених "до" та "після" макіяжу від Арбера Бетікі.

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Як весільний макіяж змінює наречених

Важливо додати, що весільний макіяж – це важлива складова образу кожної дівчини в її особливий день. Арбер Бетікі за допомогою косметики дозволив вже багатьом нареченим відчути себе справжніми принцесами у день свого весілля. На інстаграм-сторінці візажиста понад 370 тисяч підписників, які є справжніми шанувальниками його б’юті-робіт.

Весільний макіяж, який змінив наречених до невпізнання / Фото Instagram / @arber_bytyqi_mua