Стереотипні стандарти краси змінюються. Замість облич, які ми звикли бачити на обкладинках фешн-журналів, цього разу зіркою Gucci та Vogue стала 18-річна Еллі Голдстейн. Одразу після народження дівчині підтвердили діагноз – синдром Дауна.

Світлина Еллі в інстаграм-профілі бренду Gucci зібрала понад 800 тисяч вподобань, пише BBC. Попри те, що батьки юною моделі називають досягнення доньки "карколомним успіхом", представники індустрії моди переконані, що тепер цю область очікує ще більше змін.

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Зокрема, обличчя Еллі Голдстейн прикрасило онлайн-версію журналу Vogue Italia в рамках рекламної кампанії туші для вій Gucci Mascara L'Obscur.

Мені це дуже подобається. Дякую за цю неймовірну можливість і прекрасний день зйомок. Я отримала масу задоволення, знімаючись в сукнях від Gucci. Чекаю не дочекаюся моменту, коли зможу працювати з іншими брендами,

– модель поділилася враженнями після фотосесії.

Це не перший досвід позування перед фотокамерою для Еллі. Вона прийшла у модельний бізнес у 2017. Її шлях почався з агентства Zebedee Management. Його представники розповіли, що поставили собі виклик: подарувати медійному простору більше людей, яким відмовляються дати шанс. Вони мають на увазі осіб з обмеженими можливостями, особливостями зовнішності, серед них також транс- і небінарні моделі.

Можливо, сама Еллі ніколи б не наважилася піти працювати у фешн-сфері. Проте її подруга переконала матір теперішньої зірки Івонн відвести доньку в агентство, про яке випадково почула у рекламі.

Варто зазначити, що Еллі вдається поєднувати модельну кар’єру із навчанням на факультеті сценічної майстерності в коледжі Redbridge в Ессексі. В її портфоліо вже є зніми із фотосесії для різдвяної кампанії мережі косметичних супермаркетів Superdrug, а також участь у рекламному ролику Nike, який створений на честь чемпіонату світу з футболу серед жінок.

Допоки Еллі очікує нових цікавих пропозицій для співпраці, її матір розповідає журналістам, що вся родина та друзі пишаються їхньої дівчинкою та вдячні усім чудовим коментаторам в інстаграмі. Адже їхня дівчинка зажди любила бути в центрі уваги, вона впевнена в собі та цілеспрямована.

У модельному бізнесі вже давно успіху досягають дівчата із темним кольором шкіри або східною зовнішністю, нещодавно їхні лави поповнилися моделями з пишними формами, трансгендерами та навіть тими, хто насить хіджаб.

Проте глава масштабного модельного агентства Silent Models в Парижі Вінсент Пітер наголошує, що поки нових запитів щодо участі у показах чи зйомках від моделей з особливостями розвитку не було. Також він додає: "Можливо, щось зміниться на наступному тижні моди, але поки все як і раніше".