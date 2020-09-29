За допомогою модного чубчика можна освіжити свій образ. Чубчик вдало личитиме будь-якій довжині волосся. Оскільки восени 2020 тренд на натуральність у всьому, то вам не знадобиться багато часу, аби робити укладку. Адже ваша текстура волосся може стати індивідуальною особливістю. Наприклад, кучерявий чубчик більше не проблема, а модна перевага.

Із чубчиками можна експериментувати. Проте варто дізнатися, які стилі будуть в тренді восени 2020. Harper's Bazaar зібрав стильні ідеї, які допоможуть вам визначитися, який саме ви хочете зробити чубчик: від "шкільного" варіанту до об’ємного чубчика.

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Модні чубчики для осені 2020

"Шкільний" чубчик у дитячому стилі, який личить усім

Універсальний варіант для будь-якої текстури волосся: густий чубчик

Вимагає часу на укладку, але виглядає стильно: бунтарський "рваний та косий" чубчик

Зухвало та модно: ультракороткий чубчик із недбалим краєм