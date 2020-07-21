Нещодавно відбувся live виступ 44-річної Наталії Могилевської з новою піснею "Белый самолет", який транслювали у ранковій телепрограмі "Сніданок з 1+1". Українська співачка вразила шанувальників яскравим образом у кадрі. Аудиторія зірки на зміну її іміджу відреагувала неоднозначно.

Коли знову дозволили відвідувати студії краси, Наталя Могилевська наважилася на кардинальні зміни. Вона пофарбувала своє волосся та стала блондинкою. На цьому зірка не зупинилася і продовжила змінювати імідж за допомогою яскравого макіяжу, фото якого опублікувала у своєму акаунті в інстаграмі.

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Відома співачка опублікувала своє селфі, на якому в неї незвичний яскравий макіяж. Таким чином вона анонсувала свій live виступ у програмі "Сніданок з 1+1" з новою піснею. Зірка не лише обрала для нього оригінальне оранжево-рожеве вбрання, а й макіяж, незвичний для її колишнього образу.

Майже усі підписники Наталії Могилевської в інстаграмі погоджуються, що вона зовсім не схожа на себе. У коментарях до світлини вони пишуть, що жінка виглядає як лялька та роблять компліменти її виконанню пісні "Белый самолет". А інша частина коментаторів зазначили, що раніше зовнішність співачки їм більше подобалася і те, що вони бачать зараз, трішки занадто. Вони просять її стати такою, як колись.

У макіяжі Наталі Могилевської візажисти зробили акцент на очах. Її повіки нафарбували сухими оранжевими тінями яскравого відтінку та ретельно їх розтушували. На нижній лінії росту вій у співачки блакитна підводка із блискітками, а максимально близько до верхньої лінії росту вій намальвоні ледь помітні чорні стрілки. Завершальним етапом макіяжу очей стало нанесення туші для вій.

Зіркові візажисти доклали чимало зусиль, аби створити ідеально рівний тон шкіри на обличчі знаменитості. На губах у неї легенький блиск, а форму брів підкреслили спеціальні тіні. Образ вийшов ефектним, але деякі із шанувальників творчості Наталі Могилевської не хотіли б, аби вона більше повторювала щось схоже. Проте співачка навіть запропонувала створити маску в інстаграмі з таким луком, зачіскою та мейк-апом.