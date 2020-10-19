Англійська актриса Мішель Кіган не втрималася, аби не оновити зачіску за допомогою популярного осіннього hair-тренду. Експерти називають таку зачіску затишною та тематичною для цього сезону. Зірковий перукар поділився відео Мішель, на якому вона позує із модним чубчиком.

Cosmopolitan пише, що такі осінні зміни у зачісках зірок надихають на оновлення іміджу. Мішель Кіган також вирішила спробувати на собі головний hair-тренд осені 2020.

Читайте також: Вінтажні зачіски: 5 ідей з епохи ретро

Чубчик-бахрома

Дехто може відмовитися від чубчика, оперуючи тим, що його потрібно щодня мити, висушувати та витрачати багато часу на укладку. Проте такі зірки, як Кортні Кокс, Тейлор Свіфт, Дженніфер Лопес не злякалися б’юті-труднощів. Нещодавно до них приєдналася англійська акторка Мішель Кіган, яка оновила імідж за допомогою стильного чубчика-бахроми.

Відео, на якому зірка красується перед камерою телефону, опублікував її перукар на своїй інстаграм-сторінці. Він запитав у підписників: "У кого є чубчик на осінь?" Шанувальники Мішель позитивно відреагували на зміни її образу, але зазначили, що таким чином зірка виглядає абсолютно по-іншому.

Нагадаємо, що чубчик-бахрома є трендом цієї осені. Він личить майже усім формам обличчя та вдало виглядає на будь-якій текстурі волосся. І це підтвердили сучасні трендсетери, які наважилися підрізати чубчик у новому сезоні.