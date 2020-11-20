MamaRika – популярна українська співачка, яка чи не кожною світлиною у соцмережах зачаровує шанувальників привабливим виглядом свого обличчя. У зірки бездоганна шкіра та виразний погляд. Вона розповіла, яка декоративна косметика є в неї завжди з собою, аби створити ідеальний макіяж.

Підкреслювати свою красу за допомогою косметики любить більшість жінок. Серед них відома співачка MamaRika. ТСН дізнався, які б’юті-засоби є в її косметичці.

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Якою декоративною косметикою і чому користується MamaRika

Насамперед зірка каже, що вже кілька місяців регулярно користується хайлайтером від бренду Kodi, серія highlighter and illuminator.

Цей засіб дає дуже класний вологий і ненав’язливий ефект блиску, я завжди підкреслюю ним вилиці або іноді навіть використовую замість тіней. Це дуже зручно, коли одним засобом ти можеш прямо пальцями нанести на всі ділянки макіяж – на вилиці, над губою, на перенісся і на повіки. Такий собі мейк-ап для лінивих,

– ділиться враженнями MamaRika.

Співачка додає, що їй також подобаються рум’яна вищезгаданої фірми. Вона створює з їхньою допомогою ефект свіжості на обличчі, наче щойно після SPA.

MamaRika є прихильницею тіней для повік, і віддає перевагу марці Huda beauty, палітрі Desert dusk palette. Макіяж губ зірка зазвичай робить рідкими помадами NYX і Ofra, а також використовує олівці для губ Collistar professional. Ними вона інколи заповнює всю площу губ, а потім наносить прозорий бальзам або гігієнічну помаду. Щодо помад, то виконавиця віддає перевагу матовим текстурам рідкої консистенції, адже вони є більш стійкими.

Відома красуня поділилася, що не користується тональною основою щільної текстури. Їй більше подобаються простий BB-крем або тональний крем L’Oreal Paris alliance perfect, який природно виглядає на шкірі.

Одним з улюблених косметичних брендів MamaRika є MAC. Вона має від цієї фірми коректор, консилер, фіксатор. Зокрема, особливо ретельно співачка підходить до вибору пензлів для макіяжу. "Дівчата знають, що знайти хороші дуже важко, бо вони або швидко псуються після частого миття, або дуже дорогі. Тому я замовила набір від Bobbi brown і страшенно задоволена", – розповідає MamaRika.

Зірка здивувала своїм зізнанням про те, що зовсім не користується пудрою. Вона вважає, що навіть мінеральні пудри можуть закупорювати пори. Натомість у співачки є кілька альтернативних лайфхаків: вона користується рисовими серветками, які прибирають жирний блиск зі шкіри обличчя, а також інколи замість пудри наносить звичайну дитячу присипку з аптеки.

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MamaRika змінює свої парфуми відповідно до сезону: "Влітку я полюбляю Salvatore Ferragamo – Signorina. Для осені в мене Burberry – London. Взимку – Dior J'Adore L'Or. До речі, це мій улюблений аромат". Щодо манікюру, то зірка зараз дозволила нігтям відпочити від покриття гель-лаком, а фарбує нігті звичайними лаками від Orly.

Наостанок виконавиця наголошує, що всі дівчата прекрасні й без косметики. Але дбати про свою шкіру необхідно, а за допомогою макіяжу варто лише вдало підкреслювати свої переваги. MamaRika радить бути красивими також внутрішньо, слухати і любити себе.