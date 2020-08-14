Хантер Шафер, яка зіграла одну із головних ролей у підлітковому серіалі "Ейфорія", є трансгендерною моделлю. 12 серпня японський б’юті-бренд Shiseido оголосив, що зірка зніметься в їхній першій кампанії вже у 2021 році.

Колеги по серіалу "Ейфорія" такі, як Зендея, Алекса Демі, Бербі Ферейра, вже встигли розпочати власні б’юті-кампанії. Тепер прийшла черга Хантер, яка стала світовим представником бренду Shiseido, пише InStyle.

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Художній керівник Shiseido Makeup Джеймс Бомер каже: "Ми дуже раді, що співпрацюємо з кимось таким творчим, виразним та автентичним, як Хантер. Вона справді представляє дух часу краси, яка не має правил, меж та обмежень. Як і Shiseido, Хантер є одночасно й сучасною, і поза часом. Вона продовжує писати власну розповідь, і саме так ми заохочуємо людей робити макіяж".

Хантер Шафер зазначила, що погодилася на співпрацю із брендом, бо його підхід до косметики перегукується із її власним творчим самовираженням.

Як людина, яка любить "розмальовувати" обличчя косметикою, я вважаю підхід Shiseido до макіяжу чудовий. Shiseido сприймає макіяж як мистецтво. Ми використовуємо мейкап не для того, щоб мати звичайний вигляд, а щоб передати свій внутрішній стан,

– додає модель.

У серіалі "Ейфорія" героїня Хантер – Жуль схожа на неї, бо також є трансгендером і віддає перевагу самовираженню за допомогою макіяжу. З кожною серією мейк-ап Жуль ставав більш незвичайним та оригінальним. Вона малювала різноманітні хмарні фігури кольоровою підводкою для очей, створювала штучні помаранчеві сльози, користувалася гліттером, використовувала фольгу, аби зробити акцент на віях.

Шафер розповіла, що, коли вона дивиться на косметику Shiseido, то відчуває високий рівень мистецької унікальної енергії. Трансгендерна модель обожнює артистичний грим і наголошує, що для неї Shiseido є визначенням поняття "мистецтво".

Нагадаємо, що японський косметичний бренд Shiseido назвав Хантер Шафер своїм головним представником попри те, що раніше зірка брала участь в кампанії "Ідентифікуй, як ми" Sephora.