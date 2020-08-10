Найкращі із нових трендів в макіяжі взимку 2020 завоювали таку прихильність у жінок, що не втратили свою актуальність до літа. Допоки у вас ще є декілька спекотних днів, коли буде доречно створити яскравий мейк-ап, то ці трендові ідеї стануть у нагоді.