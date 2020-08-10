Зимові тенденції у макіяжі, які ще варто спробувати влітку: 10 актуальних ідей
Найкращі із нових трендів в макіяжі взимку 2020 завоювали таку прихильність у жінок, що не втратили свою актуальність до літа. Допоки у вас ще є декілька спекотних днів, коли буде доречно створити яскравий мейк-ап, то ці трендові ідеї стануть у нагоді.
Навіщо чекати наступної зими, аби знову зробити модний макіяж, якщо він також буде красиво і стильно виглядати разом із літнім образом. Cosmopolitan зібрав найкращі зимові б’юті-тенденції, які варто відтворити влітку.
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Який макіяж зробити влітку 2020
Яскравий фіолетовий smoky eyes замість класичного чорного
Блакитна кремова підводка на внутрішньому контурі нижньої повіки (водній лінії)
Природні матові недбалі брови
Подвійні стрілки у двох відтінках на верхню повіку
Макіяж зі сріблястими тінями, чорною стрілкою та "павучими" віями у стилі дискотеки 70-х
Мерехтливі кольори у мейк-апі: монотонна тенденція
Пухкі губи із матовою помадою
Теплі сяючі контури обличчя із додаванням хайлайтера, туші для вій та блиску для губ
Губи у стилі "вамп" в інтенсивному матовому червоному або фіолетовому відтінку
Яскраві неонові тіні для повік та підводка для очей
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