Зимове фарбування волосся: які відтінки будуть модними в наступному сезоні
Із початком нового сезону багатьом хочеться також щось змінити у своєму іміджі. Фарбування волосся в трендовий колір може стати хорошою ідеєю. Адже ви не лише покращите собі настрій, а й додасте стилю до свого буденного образу. Проте перед походом до колориста варто дізнатися про зимові hair-тенденції.
Взимку можна дозволити собі сміливі експерименти з волоссям. Cosmopolitan назвав 5 найбільш трендових відтінків для фарбування волосся, які будуть популярними в наступному сезоні.
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