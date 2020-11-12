Із початком нового сезону багатьом хочеться також щось змінити у своєму іміджі. Фарбування волосся в трендовий колір може стати хорошою ідеєю. Адже ви не лише покращите собі настрій, а й додасте стилю до свого буденного образу. Проте перед походом до колориста варто дізнатися про зимові hair-тенденції.