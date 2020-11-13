Зазвичай найголовніші тренди в індустрії краси започатковують роботи майстрів на модних показах. Таким чином hair-стилісти визначили зібраний гладенький пучок із волосся на потилиці наймоднішою зачіскою сезону, перевага якої в простому та швидкому створенні.

На останніх модних показах помітною була перевага гладких акуратних зачісок над природними. Здебільшого стилісти робили моделям такі укладки: розпущене волосся, гладко зачесане назад, хвости, коси та пучки, пише Harper's Bazaar.

До теми трендів: Зимове фарбування волосся: які відтінки будуть модними в наступному сезоні

Як зробити наймоднішу зачіску сезону

Моделі виходили на покажи осінньо-зимових колекцій та демонстрували не лише дизайнерський одяг, а й елегантний пучок із волосся. Існує багато варіацій цієї зачіски. Адже вона може бути вдалим вибором як для доповнення вечірнього образу, так і на щодень в офіс чи для навчання. Місце для власної фантазій, додатків та експериментів із пучком також є.

Пучок із волосся – універсальна зачіска. Окрім того, що гладенький пучок підійде для всіх випадків життя, зачіска дивує своєю стійкістю. Якщо добре її зафіксувати, то можете не хвилюватися, що пучок розпадеться до кінця вечора.

Аби створити трендову зачіску, варто починати із закручування джгута із волосся на потилиці, беручи приклад із робіт hair-стилістів Altuzarra. Зокрема, ви можете спробувати зробити низький пучок з показу Balman. Інколи легка недбалість у модній зачісці сезону може бути доречною, як на шоу Badgley Mischka. Для найбільш креативних красунь існує варіант, який пропонує зібрати в пучок лише частину волосся.

Важливо знати: щоб відтворити стильний гладенький пучок, вам знадобляться різні муси та спреї для текстури укладки та її фіксації.