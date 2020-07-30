Модель українського походження, фітнес-активістка Жужу Іванюк завдяки 12-річному досвіду роботи у фешн-індустрії знає, як завжди підтримувати своє тіло в чудовій формі. Дівчина навіть склала власний комплекс дієвих вправ, які допоможуть жінкам накачати привабливий прес.

Для Vogue Жужу Іванюк розповіла, що намагається регулярно виконувати тренування 3-4 рази в тиждень та поділилася відео, на якому демонструє ефективні вправи для пресу. Якщо дотримуватися тренувального плану та правильного харчування, то результатом стануть помітні кубики, плоскість та рельєфність живота.

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Як жінкам накачати прес

Окрім виконання тренування для пресу на відео, модель наголосила на кількох порадах, які варто запам’ятати. Жужу рекомендує початківцям у спорті повторювати кожну вправу протягом 30 секунд та робити перерву теж 30 секунд опісля, а потім переходити до наступної вправи. Комплекс складається із 5 вправ, які можна повторювати по колу декілька разів.

Базові правила для накачування пресу