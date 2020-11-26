Жир сушених жаб у догляді за собою: дружина Дмитра Комарова відкрила власні б'юті-таємниці
Олександра Кучеренко, дружина Дмитра Комарова ведучого пізнавальної телепрограми "Світ навиворіт", на своїй інстаграм-сторінці поділилася власними секретами краси, які допомагають їй виглядати привабливо навіть в холодні пори року. Ведуча та модель зізналася, що для збереження молодості навіть наносить жир сушених жаб.
Дружина Дмитра Комарова, вона ж Міс Україна 2016, може похвалитися бездоганним станом своєї шкіри. Нещодавно дівчина відкрила власні таємниці краси своїм 126 тисячам підписників в інстаграмі, пише ТСН.
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Правила догляду за шкірою від Олександри Кучеренко
- Олександра зауважує, що через несприятливі погодні умови шкіра і так страждає. Вона додатково не хоче її перевантажувати, тому відмовляється від всієї косметики, яка матує та сушить шкіру.
- Для волосся модель робить живильні маски. Щоб зробити красиву зачіску, Олександра використовує спеціальні прилади, тому також заздалегідь наносить на волосся термозахист. Таким чином дівчина рятує свою шевелюру від пошкодження.
- "Перед виходом на вулицю завжди наношу на обличчя захисний крем. Він так і називається – "Бар'єр". Кладу його, як "захисну стіну", і під макіяж, аби косметика не потрапляла вглиб", – розповідає Олександра Кучеренко.
- У молодої дружини Дмитра Комарова є правили: одразу змивати грим після зйомок. Водостійку косметику вона видаляє за допомогою будь-якої натуральної олії, вмиває обличчя крем-піною та тонізує його лосьйоном.
- Красуня наголошує на зволоженні "від голови до п'ят". Вона зазначає, що найбільше від холоду страждають її руки. У такий період Олександра рятує їх кремом або молочком для рук і тіла, а обличчя – маскою та сироваткою.
- Лайфхак від Міс Україна 2016: потріскані губи можна вилікувати, якщо нанести на них перед сном мед.
- Однією із таємниць для краси і молодості Олександри Кучеренко є використання жиру сушених жаб, які чоловік привіз їй з Китаю. "Але це вже зовсім інша історія", – жартує модель.
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