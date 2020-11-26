Олександра Кучеренко, дружина Дмитра Комарова ведучого пізнавальної телепрограми "Світ навиворіт", на своїй інстаграм-сторінці поділилася власними секретами краси, які допомагають їй виглядати привабливо навіть в холодні пори року. Ведуча та модель зізналася, що для збереження молодості навіть наносить жир сушених жаб.