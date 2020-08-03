Раніше Габріела Ромеро, якій діагностували хворобу вітиліго 10 років тому, приховувала недоліки своєї шкіри за допомогою макіяжу. Проте тепер вона вирішила навчитися любити себе такою, як є, і підкреслила особливості обличчя, використовуючи декоративну косметику.

Через образи оточуючих Габріела Ромеро відчувала себе невпевнено і мала багато комплексів щодо своєї зовнішністі. Вона почала маскувати плями на обличчі косметикою, але віднедавна вирішила робити навпаки. Allure розповів, як макіяж допоміг жінці перетворити недоліки на переваги.

Читайте також: Покроковий догляд за шкірою обличчя, коли немає змоги відвідати косметолога

Габріелі було 15, коли лікарі виявили у неї хворобу вітиліго. Цей діагноз означає, що шкіра починає втрачати пігментні клітини, що призводить до появи плям на шкірі різного забарвлення. Тоді оточуючі почали її називати некрасивими словами: "корова" та "далматинець".

Нещодавно Габріела Ромеро зробила публікацію на платформі MakeupAddiction Reddit. Жінка зробила селфі, на якому можна добре розгледіти її оригінальний макіяж. Таким чином вона змогла перетворити особливості своєї шкіри, які з’явилися внаслідок хвороби, на чудове доповнення образу. До світлини Габріела додала текст: "З того часу, як мені поставили діагноз "вітіліго", мене називали "коровою" та "далматинцем", тому я надихнулася на створення цього".

Габріела зробила неординарний макіяж очей у стилі котячого ока із перлами і принтом, на який її надихнули корови та далматинці. Також вона нафарбувала губи коричневою помадою: на верхній губі промалювала чіткий контур, а на нижню зробила на відтінок світлішою. Зокрема, жінка використала основу різних тонів, аби підкреслити нерівномірний колір шкіри.



Макіяж Габріели Ромеро / Фото Reddit

Публікації Габріели зібрала понад 450 коментарів із підтримкою від незнайомих людей. Вони писали багато приємних слів на кшталт: "Я вважаю, що корови та далматинці – це справді прекрасні істоти, намір цих людей образив вас, але я думаю, що вони не змогли! Ви абсолютно чудова і у вас великий талант до макіяжу".

Габріела Ромеро вирішила, що більше не приховуватиме свої плями, а навпаки – виділятиме їх шляхом макіяжу. Вона розповіла, що зараз почала любити свою шкіру і сприймати кожен недолік, як її індивідуальну особливість.