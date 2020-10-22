Причини, чому волосся пошкоджене, бувають різноманітними. І справа не лише в неправильному догляді за них. На стан волосся також впливають інші внутрішні чинники. Якщо ви готові відновлювати волосся, то варто грамотно підійти до вирішення цієї проблеми.

Інколи, самі того не розуміючи, ви пошкоджуєте волосся. Harper's Bazaar назвав причини, чому волосся випадає, стає ламким і втрачає здоровий блиск.

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Чому волосся пошкоджене

Гормональний дисбаланс. Стан волосся може залежати навіть від менструального циклу. Коли в організмі високий рівень естрогену, то шкіра покращується, а волосини стають товщими та більш блискучими. Проте коли естрогену недостатньо (а це трапляється за 3-7 днів до початку менструального циклу), то волосся більш сприятливе до забруднення та слабкості.

Стан волосся може залежати навіть від менструального циклу. Коли в організмі високий рівень естрогену, то шкіра покращується, а волосини стають товщими та більш блискучими. Проте коли естрогену недостатньо (а це трапляється за 3-7 днів до початку менструального циклу), то волосся більш сприятливе до забруднення та слабкості. Неправильне харчування, стрес, хвороби. Живильні компоненти повинні потрапляти у волосяні фолікули разом із поживними продуктами, які необхідно включити у свій раціон. Зазвичай волосся отримує недостатню кількість вітамінів, бо їх забирають основні органи.

Використання шампуню, який не підходить вашому типу волосся. Засоби для миття волосся можуть нашкодити йому, якщо підібрати їх неправильно. Склад шампунів буває надто агресивним і некорисним для вашого типу волосся. Тому обирайте їх ретельно.

Засоби для миття волосся можуть нашкодити йому, якщо підібрати їх неправильно. Склад шампунів буває надто агресивним і некорисним для вашого типу волосся. Тому обирайте їх ретельно. Користування термоприладами. Фени та випрямлячі руйнують волосяну кутикулу. Висока температура провокує ламкість та сухість волосся, позбавляє їх природного сяйва. Тому варто застосовувати термозахист і прилади з керамічним покриттям.