Проблеми після ін'єкції губ можуть з’явитися, якщо ви звернулися до некомпетентного спеціаліста. Також негативні наслідки після процедури бувають у людей зі сповільненою циркуляцією крові. Тому про можливі проблеми варто дізнатися перед записом до косметолога.