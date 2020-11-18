Наслідки ін'єкції краси: 5 можливих ускладнень після процедури збільшення губ
Проблеми після ін'єкції губ можуть з’явитися, якщо ви звернулися до некомпетентного спеціаліста. Також негативні наслідки після процедури бувають у людей зі сповільненою циркуляцією крові. Тому про можливі проблеми варто дізнатися перед записом до косметолога.
Завдяки сучасному обладнанню та новітнім технікам роботи косметологів ін'єкції краси стали доволі безпечними. Проте інколи все ж виникають ускладнення. Лікар з 10-річним стажем та експерт мережі салонів Kika-Style Віталій Коваленко розповів для Elle про можливі проблеми після збільшення губ.
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Можливі ускладнення після ін’єкції губ
- Гематоми. Вони зазвичай з'являються у людей, в яких сповільнена циркуляція, під час критичних днів або у випадку, якщо ви випили алкоголь незадовго після процедури. Також скупчення крові бувають після використання певних технік косметолога. Віталік Коваленко каже, що це не травмування під час ін'єкції, а просто інколи такі наслідки потрібні для пізнішого отримання омріяного ефекту.
- Набряки. Після збільшення губ часто виникає набряклість у відповідній ділянці, тому що деякі дуже гідрофільні препарати вбирають багато вологи. Причиною набряків також може бути природна схильність людини до них або використання косметологом техніки, яка травмує.
- Зміщення препарату. Воно зазвичай виникає незадовго після збільшення губ. Адже навколо препарату повинна утворитися капсула, яка буде його зберігати у фіксованому положенні, але для цього потрібен час. Тому будь-яка механічна взаємодія з губами після ін’єкції може спровокувати зміщення препарату.
- Несиметрична корекція. Таке ускладнення може мати дві причини: помилка косметолога або анатомія губ та активність м'язів. Інколи спеціаліст виконує прохання клієнта, якщо навіть на такій формі губ неможливо якісно це відтворити. Щоб усунути природну асиметрію губ, знадобиться не одна процедура.
- Швидке зникнення видимого ефекту. Часто на верхній губі виникає м'язовий спазм, внаслідок якого препарат відходить в задню частину, тому результату ніякого не буде помітно. "Окрім цього, на зникнення гіалуронової кислоти може впливати прийом гормональних препаратів, контрацептивів, курс ферментів для корекції роботи підшлункової залози, а також загальний наркоз", – додає лікар Віталій Коваленко.
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