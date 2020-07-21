Влітку ваш улюблений крем для тіла може "перевантажувати" шкіру. Проте їй однаково потрібне зволоження, тому варто шукати альтернативні продукти. Міст може стати ідеальним варіантом, коли під час спеки необхідно швидко та ефективно тонізувати шкіру.

Варто розрізняти місти для тіла та для обличчя. У них частково різний склад, але призначення одне – зволожити та тонізувати шкіру. Cosmopolitan поділився 3 рецептами, які вам знадобляться, якщо захочете приготувати міст для тіла самостійно в домашніх умовах.

Читайте також: Навіщо користуватися скрабом для шкіри голови та як його приготувати в домашніх умовах

Що таке міст для тіла

Такий засіб призначений для зволоження та тонізування шкіри обличчя і тіла, волосся. Інакше кажучи, це спрей, який складається з води та певних активних компонентів. Останні необхідні для того, щоб виконувати конкретну функцію: зволожувати, бути базою під макіяж або його фіксатором, захищати від ультрафіолетових променів, впливу зовнішніх чинників, тонізувати, освіжати та інші. У літню спеку міст для тіла буде особливо корисним.



Як зволожити шкіру влітку / Фото Unsplash

Як приготувати міст для тіла

Головною перевагою приготування місту для тіла в домашніх умовах є його абсолютно натуральний склад. Ви можете створити міст за допомогою різноманітних інгредієнтів, опираючись на власні індивідуальні потреби.

Заспокійливий міст для тіла

Що вам знадобиться?

12 крапель ефірної олії евкаліпту;

12 крапель ефірної олії лаванди;

5 крапель ефірної олії чайного дерева;

1 столова ложка мигдальної олії;

1 столова ложка гліцерину;

дистильована вода (або фільтрована, рожева вода).

Візьміть ємність із розпилювачем, яку ви наповните містом, не більше 250 мілілітрів. Наповніть її дистильованою водою та залиште місце для олій. Потім додайте гліцерин та усі вищеперелічені олії. Перед кожним використанням збовтуйте пляшечку.

Тонізуючий міст для тіла

Що вам знадобиться?

10 крапель ефірної олії бергамоту;

7 крапель лимонної ефірної олії;

7 крапель ефірної олії мандарину;

7 крапель ефірної олії апельсину;

1 столова ложка гліцерину;

дистильована вода (або фільтрована, рожева вода).

Наповніть пляшечку із розпилювачем на 250 мілілітрів усіма інгредієнтами. Перед використання збовтуйте, щоб перемішати всі компоненти.



Як наносити міст для тіла / Фото Unsplash

Освіжаючий міст для тіла

Що вам знадобиться?

1 столова ложка гліцерину;

2 столові ложки гелю алое вера;

25 крапель ефірної олії жасмину;

дистильована вода.

Змішайте інгредієнти в спеціальній ємності. Спочатку наповніть її водою, а потім додайте гель алое, гліцерин та олію. Збовтуйте рідину перед нанесенням на тіло.