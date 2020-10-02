Заповіді тіней для повік: 6 правил макіяжу очей
Тіні для повік є одним із головних елементів декоративної косметики для створення повноцінного макіяжу. Аби отримати від них максимальний ефект, необхідно дотримуватися кількох правил нанесення тіней на повіки.
Свої знання про макіяж можна доповнити правилами нанесення спеціальних тіней на повіки. Vogue поділився головними "заповідями" тіней для повік.
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Як користуватися тінями для повік
- Знайдіть свій тип. Є різні текстури тіней для повік: пудрові, кремові, гелеві, пігменти, кольорові олівці. Варто знати, які для чого краще використовувати. Кремові тіні слугуватимуть ідеальною базою або підійдуть, якщо ви збираєтеся фарбувати повіки лише одним кольором. Розсипчасті пігменти використовують для інтенсивного покриття, коли професійно володіють технікою створення макіяжу. Гелевими тінями зручно малювати стрілки, використовуючи спеціальний пензель, як і кольоровими олівцями.
- Додаткові кольори. Перш ніж наносити на повіки кольорові тіні, визначте, який відтінок найбільш вдало підкреслить ваш колір очей. Наприклад, бронзові та золоті відтінки підійдуть блакитним і світло-карим очам, а фіалкові – зеленим, чорний лайнер і тіні шоколадного відтінку виділять темні кольори очей.
- Важливість ґрунтування. Використання праймера для очей настільки важливе, як і праймера для шкіри обличчя. Таким чином ви додасте стійкості тіням, засіб буде м’якше лягати та не "скочуватиметься " згодом. Аби ефект матових тіней був інтенсивнішим, використовуйте білу підводку для очей або олівець, як основу: нафарбуйте ними повіку, а потім наносіть тіні.
- Значення форми очей. Поцікавтеся, яка техніка створення мейк-апу підійде саме вашій індивідуальній формі очей. Таким чином макіяж підкреслить усі переваги та приховає недоліки.
- Розберіться у пензлях. Кожен спеціальний пензель для тіней володіє різними властивостями. Наприклад, пензлем зі щільними ворсинками зручно наносити твердий пігмент, пухнастий пензель призначений для світлих відтінків тіней, їхнього м’якого нанесення, змішування та виділення, а скошений пензлик використовують для "витягування" пігменту та малювання "котячого ока".
- Правильний порядок. Процес створення макіяжу варто починати із фарбування очей. Таким чином ви полегшите собі завдання. Будь-які залишки продукту, які потраплятимуть на щоки, ви зможете легко прибрати, не зіпсувавши тон.
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