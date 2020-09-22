Під час самоізоляції через пандемію коронавірусу, коли з’явився термін lockdown, б’юті-експерти прогнозували тренд на здоровий вигляд шкіри, якого всім бракувало впродовж цього нелегкого періоду. Тепер образи моделей на модних показах продемонстрували, якого саме стану шкіри потрібно досягати, аби залишатися в тренді.

Тренди на природну красу продовжують з’являтися. Тепер не знадобиться використовувати багато декоративної косметики, аби приховати недоліки на шкірі, пише Vogue.

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Яку шкіру модно мати восени 2020

Тиждень моди у Нью-Йорку весна-літо 2021 довів, що природна здорова шкіра виглядає найпривабливіше. Тепер, аби відповідати тренду, кожній жінці необхідно правильно доглядати за шкірою і зберігати своє обличчя красивим.

"Відколи люди вивчили термін lockdown, вони почали мріяти про натуральну, свіжу і молоду шкіру", – говорить канадський дизайнер Ердем Мораліоглу. Тому він захотів, щоб його одяг представляли моделі в такому образі, на який його надихнула головна героїня роману "Коханець вулкана" Еммі. А саме макіяж, який допомагає створити ефект порцелянової шкіри на обличчі: росяниста, сяюча зі здоровим рум’янцем на щоках, наче від вітру.

Для такого природного макіяжу потрібно нанести тональну основу на обличчя. Важливо, аби вона була легкої текстури, щоб шкіра могла сяяти натуральним способом. Потім слід використати рідкі рум’яна. Можна поєднати дві текстури: кремові та у вигляді порошку рум’яна. Тоді ви отримаєте більш реалістичний почервонілий ефект на щоках. Намагайтеся досягти результату, запаленого вітром, рум’янцю.

Я думаю, що нас усіх тягне до речей, які не є складними, а простота завжди красива,

– додає Ердем Мораліоглу.

Тому для створення такого макіяжу потрібно зосередитися на шкірі, а використовувати чорну туш чи підводку не варто.