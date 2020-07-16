Захисні маски – красі не завада: як підкреслити очі за допомогою макіяжу

Маска для індивідуального захисту вже стала звичним "аксесуаром" в кожному образі. Проте через неї жінки не можуть повноцінно підкреслити свою красу за допомогою косметики, бо маска приховує майже половину обличчя. Оскільки залишається вся надія на очі, то варто навчитися робити макіяж, який робитиме погляд максимально виразним.

У макіяжі очей також є простір для експериментів. Ви можете наносити тіні для повік різноманітних відтінків та текстур, туш для вій також необов’язково повинна бути чорною, а варіанти оригінальних форм стрілок допоможуть вам самовиразитися. Vogue відкрив декілька секретів, які допоможуть ефектно підкреслити ваш погляд.

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Як зробити яскравий макіяж очей

Висвітлити. Яскравішим погляд зробить застосування консилера навколо очей. Нанесіть трішки продукту під очі та на внутрішні кутики.

Яскравішим погляд зробить застосування консилера навколо очей. Нанесіть трішки продукту під очі та на внутрішні кутики. Виділіть. Найкраще очі допоможуть виділити "котячі" стрілки або інша оригінальна форма. Візьміть підводку для очей із хорошою ручкою та дозвольте собі фантазувати.

Найкраще очі допоможуть виділити "котячі" стрілки або інша оригінальна форма. Візьміть підводку для очей із хорошою ручкою та дозвольте собі фантазувати. Закрутіть і подовжте. Аби отримати ефект довгих і об’ємних вій, скористайтеся спеціальними щипцями для завивки вій та чорною тушшю.

Аби отримати ефект довгих і об’ємних вій, скористайтеся спеціальними щипцями для завивки вій та чорною тушшю. Експериментуйте. Вдалим вибором буде поєднання тих кольорів тіней для повік, на які ви раніше не наважувалися. Оскільки нижня частина обличчя залишатиметься не нафарбованою, то яскравий макіяж очей виглядатиме доречно.

Вдалим вибором буде поєднання тих кольорів тіней для повік, на які ви раніше не наважувалися. Оскільки нижня частина обличчя залишатиметься не нафарбованою, то яскравий макіяж очей виглядатиме доречно. Обрамлення обличчя. Тут йтиметься про брови. Адже саме вони можуть кардинально змінити вигляд вашого обличчя. Не забувайте підкорегувати брови спеціальним олівцем або тінями і зафіксувати гелем.

Ідеї для макіяжу очей під час носіння маски / Фото Instagram