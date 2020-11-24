5 хвилин і готово: модні зачіски, які можна швидко зробити
Бажання експериментувати зі своєю зачіскою може зникнути, якщо ви асоціюватимете цей процес із марною тратою часу, бо в результаті вийдете з дому з розпущеним волоссям. Проте існують зачіски, які легко зробити самостійно та не витратити більше 5 хвилин. Жінкам варто знати про універсальні укладки на кожен день, аби економити час і виглядати модно.
Ранковий вибір вбрання, створення макіяжу та зачіски вимагає багато часу, тому зазвичай доводиться від чогось одного відмовлятися: якщо зробили красивий мейк-ап, то укладку – не сьогодні. Проте Elle зібрав 5 варіантів модних зачісок на кожен день, які просто та швидко відтворити.
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Зачіски на кожен день за 5 хвилин
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