Бажання експериментувати зі своєю зачіскою може зникнути, якщо ви асоціюватимете цей процес із марною тратою часу, бо в результаті вийдете з дому з розпущеним волоссям. Проте існують зачіски, які легко зробити самостійно та не витратити більше 5 хвилин. Жінкам варто знати про універсальні укладки на кожен день, аби економити час і виглядати модно.