Постійно ходити з розпущеним волоссям влітку не дуже комфортно, а зачіски – надто довго. Можна знайти альтернативу: зачіска на розпущене волосся. Таким чином ви зможете акуратно зібрати волосся, витратити на це лічені хвилини та виглядати стильно.

Існує багато варіантів, як можна вкласти волосся, щоб воно вам не заважало влітку вести активний спосіб життя. Проте лише деякі з них є справді модними у 2020. Cosmopolitan поділився стильними та літніми ідеями для зачісок на розпущене волосся.

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Яку зачіску можна зробити на розпущеному волоссі

Прикрасити волосся яскравими шпильками, які повернулися в моду з 90-х

Заплести маленькі коси біля обличчя

Передні пасма забрати та зафіксувати спеціальним крабом

Масивними аксесуарами прикрасити передні локони

Зібрати верхню частину волосся в хвіст або пучок

Як прикраса та захист: використати стильну хустинку

Великим бантом-шпилькою зібрати волосся ззаду