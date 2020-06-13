Навіть на короткому волоссі можна зав’язати оригінальний хвостик. Ця зачіска є універсальною, тому що існує безліч варіантів, як можна її видозмінити: зробити нижче або вище, додати аксесуарів, начесати, підкрутити, розділити та багато чого іншого.

Звичайний хвостик є однією із улюблених зачісок навіть Меган Маркл. Його головною перевагою є практичність та легкість у виконанні. Також вдалий хвостик можна просто трансформувати із денного варіанту зачіски у вечірній. Cosmopolitan зібрав небанальні ідеї, які будуть актуальними для носіння хвостика влітку 2020.

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Серед стильних варіантів, який хвостик можна створити, є приклади короткого хвостика із "порваною" гривкою, як у Різ Візерспун, чи зі закрученою, як у Кіри Найтлі. Також варто звернути увагу, як Ніколь Кідман заплела недбалий хвіст та прикрасила його чорною стрічкою. Ще можна спробувати зав’язати хвіст на потилиці та начесати його, як зробила Кейт Мідлтон. Інші знаменитості теж пропонують оригінальні ідеї для хвостика.

Спробуйте на своєму волоссі різні варіанти даної зачіски, на які своїм прикладом надихають зірки: