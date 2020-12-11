26-річна канадська модель з хворобою вітиліго за останні декілька днів продемонструвала оперативні кардинальні трансформації своєї зачіски. Зірка ділилася світлиною кожного б’юті-перевтілення зі своїми шанувальниками на сторінці в інстаграмі.

Супермодель Вінні Гарлоу завжди вела активний спосіб життя. Проте нещодавно їй вдалося змінити 3 зачіски за рекордно швидкий час, повідомляє Elle.

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Б’юті-трансформації Вінні Гарлоу

"Вінні, ми за тобою не встигаємо", – саме так прокоментували шанувальники модель один з її дописів із черговою зміною зачіски. За останні декілька днів вона змінила щонайменше 3 стилі волосся: колір, довжину, укладку. Звісно, не кожна зачіска відтворена на її справжньому волосся – без перук не обійшлося. Проте побачити зірку в різному іміджі було цікаво усім її прихильникам.

Спочатку дівчина змінила свої розкішні локони на простішу зачіску, зробивши елегантну, надзвичайно коротку, але модну стрижку "піксі". Потім вона продемонструвала себе в образі білявки, а потім цікаву техніку балаяжу на волоссі середньої довжини.

Все почалось з такої стрижки

Потім зміна кольору

А згодом була така трансформація

І тепер знову розкішні локони