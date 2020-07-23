За допомогою макіяжу очей жінки завжди могли вдало підкреслити свій погляд. Окрім того, що потрібно знати який відтінок косметики підійде вашому кольору очей, також слід стежити за останніми тенденціями у макіяжі, щоб бути не лише красивою, а й модною.

Яскраві сонячні кольори, легкий smoky eyes, блискучий м’ятний відтінок, спокусливий неон та навіть непомітний нюд. Ці акценти у макіяжі очей поєдналися та стали трендом 2020. Новий канал назвав модні тіні для повік, якими слід фарбуватися цього року.

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Модні тіні 2020

Яскраві кольори: червоний, оранжевий, жовтий

Smoky eyes у рожевому та бузковому відтінку

Свіжий м’ятний колір з холодним ефектом

Однотонний неоновий: червоний, жовтий, зелений

Колір морської хвилі: блакитний або темно-синій

Сіра димка, як на шоу Tom Ford і Brandon Maxwell

Золоті або бронзові розтушовані тіні

Нюд у пильному рожевому, сіро-коричневому та вицвілому бежевому