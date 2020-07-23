Яскраво і доречно: модні відтінки тіней для макіяжу очей у 2020
За допомогою макіяжу очей жінки завжди могли вдало підкреслити свій погляд. Окрім того, що потрібно знати який відтінок косметики підійде вашому кольору очей, також слід стежити за останніми тенденціями у макіяжі, щоб бути не лише красивою, а й модною.
Яскраві сонячні кольори, легкий smoky eyes, блискучий м’ятний відтінок, спокусливий неон та навіть непомітний нюд. Ці акценти у макіяжі очей поєдналися та стали трендом 2020. Новий канал назвав модні тіні для повік, якими слід фарбуватися цього року.
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Модні тіні 2020
Яскраві кольори: червоний, оранжевий, жовтий
Smoky eyes у рожевому та бузковому відтінку
Свіжий м’ятний колір з холодним ефектом
Однотонний неоновий: червоний, жовтий, зелений
Колір морської хвилі: блакитний або темно-синій
Сіра димка, як на шоу Tom Ford і Brandon Maxwell
Золоті або бронзові розтушовані тіні
Нюд у пильному рожевому, сіро-коричневому та вицвілому бежевому
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