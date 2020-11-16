Віднедавна в інстаграмі можна побачитися все більше світлин, на яких селебріті, блогери чи інші демонструють яскравий тренд на прикраси для зубів. Спочатку це були грілзи – декоративні аксесуари, які одягали на зуби. Тепер з’явилася нова teeth-тенденція: спеціальний різнокольоровий лак.

Модна з 90-х продовжує повертатися у наш час. Окрім яскравий стрілок на повіках та глітер, популярними стають грілзи та інші прикраси для зубів, повідомляє Harper's Bazaar.

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Новий б’юті-тренд – прикраси та лак для зубів

Спочатку декоративні прикраси на зубах почали носити реперу. Через це тепер усі асоціюють teeth-аксесуари з культурою хіп-хопу. Як і в 90-х, зірки та інші люди, які стежать за трендами, починають носити капи із дорогоцінного металу чи каменю, декорують зуби стразами, а потім діляться знімками на своїх сторінках в інстаграмі.

Для тих, хто не готовий до кардинальних експериментів із виглядом своїх зубів, з’явився новий тренд на використання спеціального різнокольорового лаку. Новинка швидко викликала захоплення у прихильників неординарних прикрас.

Специфіка роботи лаку для зубів така ж, як і в звичайного покриття для нігтів. Лак потрібно просто нанести на зуб. Трендсетери зазвичай не покривають ним всі зуби, а лише декілька у верхньому ряді. Такий лак залишатиметься на зубах, допоки ви не змиєте його серветкою, змоченою у спеціальному засобі.