Яскравий макіяж очей – тренд року: 5 модних ідей
Пандемія вплинула навіть на б’юті-тенденції. Коли захисні маски стали невід’ємною частиною щоденного образу, індустрія краси також змінилася. Жінкам тепер не так зручно наносити помаду, яка потім залишається на масці. Тому головним трендом 2020 є яскравий і виразний макіяж очей.
Зараз виразний та оригінальний макіяж очей актуальний як ніколи. Harper's Bazaar підготував найцікавіші ідеї для яскравого мейк-апу очей.
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Модний макіяж очей 2020
Різнокольорові яскраві стрілки для самовираження
Незмінний тренд останніх сезонів – глітер на повіках, під ними, на вилицях чи навіть ключиці
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