Пандемія вплинула навіть на б’юті-тенденції. Коли захисні маски стали невід’ємною частиною щоденного образу, індустрія краси також змінилася. Жінкам тепер не так зручно наносити помаду, яка потім залишається на масці. Тому головним трендом 2020 є яскравий і виразний макіяж очей.