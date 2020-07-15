Яскравий макіяж для темного відтінку шкіри: приклад моделі Жасмін Тукс

Жасмін Тукс є однією із ангелів Victoria's Secret. Модель також веде активне життя у соцмережах. Нещодавно в інстаграмі вона поділилася спокусливою ідеєю літнього макіяжу для темної шкіри.

Жасмін є моделлю афроамериканського походження. Тому темний відтінок шкіри, карі очі та каштанове волосся дівчина вважає своєю особливістю і пишається такими деталями своєї зовнішності. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала селфі, на якому її обличчя прикрашає саморобний мейк-ап.

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Жасмін має понад 4 мільйони підписників у своєму інстаграм-акаунті. Також можель нерегулярно публікує відео на власному ютуб-каналі, де вона ділиться тим, як проходять будні у працівників фешн-індустрії, розповідає про свої покупки, знімає свій процес створення макіяжу та тренування в залі або вдома. Ймовірно, що скоро Жесмін Тукс захоче зробити відео-урок, як відтворити цей варіант макіяжу. Адже, коли вона опублікувала світлину, то запитала у своєї аудиторії, чи варто їй показувати на ютубі, як створити такий образ.

Ангел Victoria's Secret акцентувала увагу на макіяжі губ. Вона зробила красиве омбре: по краях використала темну вишневу помаду, а посередині нанесла на губи червону яскраву помаду.

Також модель не економила, використовуючи хайлайтер та бронзер. Вона чітко підкреслила вилиці і додала блиску на "яблучка" щік та кінчик носа. Карий колір своїх очей та виразний погляд Жасмін підкреслила за допомогою чорної підводки на водяній лінії очей, чорною тушшю для вій і добре розтушованими коричневими тінями на повіках. Особливості образу додав ефект пудових брів.

Такий макіяж найефектніше виглядатиме на обличчі власниць темних відтінків шкіри або на засмаглій влітку шкірі. Не забудьте доповнити look елегантною зачіскою та улюбленим вбранням.