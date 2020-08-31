Цьогорічна церемонія нагородження музичної премії MTV Video Music Awards 2020 вирізнялася грандіозністю та відбулася у 5 різних точках Нью-Йорку. Зірки вражали не лише епатажними вбраннями та макіяжем, а й оригінальними тематичними ідеями для манікюру.

Allure називає MTV Video Music Awards 2020 "ніччю казкової краси". Адже образи популярних артистів надихають на створення сміливого макіяжу, чудових зачісок та інноваційного манікюру.

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Епатажні нейл-дизайни зірок із премії MTV Video Music Awards 2020

На цьогорічній головній церемонії нагородження музичної премії нігтьове мистецтво вийшло на новий рівень. Зірки продемонстрували різноманітні варіанти манікюру. Серед них, знову модний, французький манікюр, використання страз та нових технік покриття нігтів лаком. Зокрема, деякі дизайни можуть стати головними нейл-трендами осені 2020.

Doja Cat

Реперка обрала бордовий колір лаку для нігтів з ефектом металік, який личив до її вбрання. Форма нігтів у зірки була трендовою – "балерина". А на нігті середнього пальця у Doja Cat скупчення дорогоцінних каменів та страз. Саме це стало головним акцентом манікюру.



Манікюр Doja Cat / Фото Getty Images

Бібі Рекса

Свій образ артистка підкреслила незвичним варіантом французького манікюру. На довгих нарощених нігтях її нейл-майстер зробив металічне блакитне покриття. Експерти називають таке рішення "футуристичним поглядом на класику".



Манікюр Бібі Рекси / Фото Getty Images

Кеке Палмер

Знаменитість була ведучою вечора. Манікюр зірки можна було роздивитися детально, коли вона тримала обидві руки на мікрофоні. Нейл-арт був виконаним у французькому стилі: білі "штори" на кожному нігті, прикрашені блискучими стразами.



Манікюр Кеке Палмер / Фото Getty Images

Аріана Гранде

Виступ Аріани Гранде та Леді Гаги був у фіолетових відтінках. Аріана Гранде обрала для себе мигдалевидну форму нігтів та молочне однотонне покриття, яке личило до фіолетових тіней на її повіках.



Манікюр Аріани Гранде / Фото Getty Images

Леді Гага

Епатажна співачка підкорила публіку не лише оригінальним дизайном своїх масок індивідуального захисту, а й універсальним манікюром у стилі омбре бірюзового та рожевого кольору на кінцях нігтів. Він був вдалим рішенням для усіх образів, які змінювала Леді Гага на церемонії.



Манікюр Леді Гаги / Фото Getty Images