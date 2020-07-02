Особливостями модних зачісок літа 2020 стали природні хвилі на волоссі та недбало зачесані пасма. Якщо хочете залишатися в тренді, то спробуйте відтворити зачіски світових знаменитостей.

У 2020 році все більшої популярності набирає натуральний макіяж, вінтажний одяг та хвилясте неукладене волосся. Стилісти із зачісок не рекомендують робити каскаді стрижки у цьому сезоні. Натомість експериментуйте із чубчиком, локонами, нерівними кінцями та недбалими лініями, аби максимально підкреслити свою індивідуальність. НВ зібрав 12 варіантів модних зачісок літа 2020 на прикладі зірок.

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Чубчик-шторка

Візьміть приклад із Емми Вотсон, яка вдало підкреслила риси свого обличчя за допомогою чубчика. Така зачіска підійде будь-якому типу волосся та візуально додасть йому об’єму. Аби зробити ефект ще кращим, створіть легкі локони.

Хвилясте каре

Акуратно укладене до останньої волосини, каре більше не актуальне. Тепер власницям каре взагалі не потрібно докладати багато зусиль, щоб воно виглядало привабливим. Натомість зачаруйте усіх легкими хвилями, як Кайя Гербер.

Скошені кути

У багатьох натуральність асоціюється із недбалістю. Зачіска, у якій немає прямих кутів, але основою слугують скошені лінії, саме те, що потрібно влітку 2020, щоб залишатися в тренді. Тейлор Свіфт надихає своїм прикладом.

Афрокучері

Така зачіска не лише модна, а й практична. Із нею волосся не так швидко забруднюється та залишається хвилястим протягом тривалого часу. Багато інстаграм-блогерів цього літа почали хвалитися перед своєю аудиторією недбалими та актуальними маленькими кучерями. Американська акторка Зендея також є однієї із прихильниць афрокучерів.

Кучерявий чубчик

Зірка фільму "Фантастична четвірка", Керрі Вашингтон продемонструвала, наскільки неймовірно виглядає модний чубчик на кучерявому волоссі.

Великі хвилі

Оскільки мода 70-их повертається, то стилю ретро вашому образу найкраще додасть популярна зачіска тих часів. Важкі великі хвилі – це та укладка, яка личитиме кожній жінці, незалежно від типу її обличчя. Пріянка Чопра обожнює, коли її волосся виглядає так.

Довгі легкі хвилі

Якщо у вас від природи волосся схильне до хвилястості, то ця зачіска буде ідеальною для вас. Селена Гомес часто робить таку укладку: просто додає кілька локонів і перетворює свій образ у наближений до стилю бохо.

Мінімальний безлад

Це чудове рішення для повсякденного життя. Таким чином зірки дозволяють своєму волоссю відпочити від різноманітних приладів та продуктів для укладки. Легкий безлад – це зачіска для будь-якої довжини волосся. Алекса Чанг робить кілька хвилястих локонів, не дуже рівний проділ і створює ефект недбалості. Спробуйте і ви.

Довгий чубчик

Стрижки, які нагадували драбинку, довгий час не виходили із моди. Проте нещодавно їм на заміну прийшов довгий чубчик. З його допомогою можна додати об’єму та стильної недбалості будь-якій зачісці. У той же час за довгим чубчиком легко доглядати та зручно укладати. Белла Хадід відділяє свій чубчик від загальної довжини волосся та вдало обрамляє ним обличчя.

Недбалий боб

Багато натуральності не буває. Тепер звичайній стрижці боб особливої актуальності додає менша геометричність, неідеальні кути та недбалі переходи між довжиною волосся. Люсі Хейл обожнює таку легку та об’ємну зачіску.

Короткі локони

Якщо хочете кардинальних змін на літо 2020, то зробіть коротку стрижку і прикрасьте її локонами. Приклад можна взяти із Кари Делевінь, її короткого чубчика та baby-локонів від коренів до кінців.

Зачіска 70-х

Мастхевом цього літа є непомітні хвилі, як у красивої Марго Роббі. Ця зачіску акторка полюбила опісля зйомок фільму "Одного разу в Голлівуді". Щоб відтворити гламурний вінтажний образ зірки, достатньо накрутити легенько пасма волосся, додати об’єму біля коренів та на власний розсуд прикрасити аксесуарами у відповідному стилі.