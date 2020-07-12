Яку зачіску зробити на пляж: 5 варіантів, з якими буде зручно плавати та засмагати

Літня зачіска для відпочинку повинна поєднувати у собі декілька аспектів: просте виконання, комфорт та красу. Влітку найбільш актуальним є тандем стилю та практичності. Тому слід обирати саме такі варіанти укладки на пляж.

Важливо пам’ятати також про те, що зачіска повинна гармонійно виглядати з купальником. Також ідеальний результат це, коли після купання в морі чи басейні, на вечірню прогулянку ви можете піти з тією самою укладкою. ТСН зробив добірку із 5 зачісок для пляжу.

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Яку зачіску зробити на пляж

Висока гулька

Цю класичну зачіску можна адаптувати до сучасних вимог стилю, якщо виконати її за допомогою іншої техніки чи додати модних аксесуарів. Така ідея зачіски на пляж найбільше підійде красуням із довгим та хвилястим волоссям.

Пучок на потилиці

Одним із найпростіших у виконанні є саме цей варіант. Вам необхідно лише зав’язати із волосся хвостик та закрутити його, сформувавши пучок. Наприклад, Гейлі Бібер також робить собі таку зачіску, коли збирається відпочивати. Зокрема, вона розділяє волосся на 2 частини, аби було видно проділ, і тоді укладає пучок.

Дві гульки

Така зачіска є грайливою та оригінальною. Саме влітку можна відійти від свого офіційного образу та спробувати щось нове. Для гульок вам знадобиться 2 спеціальні гумки та шпильки. Починайте із розділу, потім зробіть 2 хвостики із волосся, закрутіть їх і закріпіть гумками та шпильками.

Хустка

Цей стильний аксесуар не лише прикрасить ваш пляжний образ, але й вдало зафіксує волосся, щоб воно вам не заважало. Можна експериментувати із хусткою. Спробуйте її просто зав’язати навколо голови або закріпити нею хвостик чи джгут із волосся.

Високий хвіст

Зачіска "хвіст" хоч і ні для кого не є новинкою, але завжди виглядатиме стильно, якщо її урізноманітнити. Спробуйте накрутити волосся або зробити гофре, а потім зав’яжіть високий хвіст, відправляйтеся на пляж та ловіть захоплені погляди оточуючих.