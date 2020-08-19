Коли жінки знову почали виходити в офіс після віддаленої роботи, вони захотіли робити красивий макіяж та елегантно вкладати волосся. Додати яскравості у сірі офісні будні можна своїм бездоганним зовнішнім виглядом. Вам знадобиться кілька оригінальних ідей для зачіски на роботу, які просто та швидко відтворити своїми руками.

Здебільшого елегантні зачіски лише здаються важкими у виконанні. Проте, якщо зрозуміти особливості їхнього створення, то результат ранкової hair-рутини принесе вам лише задоволення. Блогерка Тіна Лі, яка спеціалізується на тематиці фешн та волосся, показала на своєму ютуб-каналі, як можна зробити легку та красиву зачіску в офіс у 3 варіаціях.

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Яку зачіску зробити в офіс власноруч

Варто додати, що кожна із зачісок виглядатиме ефектніше, якщо у вас доглянуте волосся. Зокрема, на зволоженому та слухняному волоссі буде зручніше виконувати плетіння. Аби повторити 3 варіанти зачісок для офісу, які демонструє блогерка у своєму відео, вам знадобиться лише дзеркало, шпильки для волосся та лак для фіксації.

Дивіться, яку зачіску можна зробити в офіс швидко та просто: