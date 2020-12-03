Незалежно від того де ви святкуватимете Новий рік, потрібно мати бездоганний вигляд у цю ніч, щоб відчувати себе впевненою. Новорічний образ не може бути довершеним без зачіски. Якщо ви плануєте провести цю ніч у колі рідних чи близьких друзів, то вам знадобляться ідеї для стильних зачісок, які можна зробити своїми руками вдома.