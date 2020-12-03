Яку зачіску зробити на Новий рік 2021 своїми руками: 5 стильних ідей
Незалежно від того де ви святкуватимете Новий рік, потрібно мати бездоганний вигляд у цю ніч, щоб відчувати себе впевненою. Новорічний образ не може бути довершеним без зачіски. Якщо ви плануєте провести цю ніч у колі рідних чи близьких друзів, то вам знадобляться ідеї для стильних зачісок, які можна зробити своїми руками вдома.
Навіть повний локдаун не повинен завадити вам чудово провести магічну ніч Нового року. Cosmopolitan запропонував зачіски, за допомогою яких ви підкреслите стиль свого образу.
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Зачіски на Новий рік
Закручуйте пасма від обличчя конусною плойкою, щоб створити легкі локони
Глибокий розділ та низький пучок, як у Селени Гомес
Стильний недбалий пучок для новорічної вечері
Накрутіть в хаотичному порядку, розчешіть пальцями, будьте красивою
Ефектний високий хвіст, для якого потрібно заздалегідь випрямити волосся
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