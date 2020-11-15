Яку стрижку зробити для тонкого волосся, щоб збільшити об'єм: 4 варіанти
Найчастіше власниці тонкого волосся хочуть додати йому об'єму. Це можна зробити за допомогою вдалої та модної стрижки. Знаменитостям також відома ця проблема, але правильна укладка робить їхні локони розкішними.
Подовжений або класичний боб, каскад та інші стрижки візуально роблять тонке волосся густішим. Cosmopolitan запропонував 4 стильні ідеї, якщо ви не знаєте, як постригти волосся, аби воно мало об'ємний вигляд.
До теми: Тонке волосся: чи можна його сушити феном
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