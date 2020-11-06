Яку стрижку зробити для круглого обличчя: 5 вдалих варіантів
Вдало скоригувати круглу форму обличчя можна за допомогою стрижки. Проте варто пам'ятати, що деякі зачіски навпаки можуть підкреслити недоліки зовнішності. Тому вам підійдуть варіанти стрижки,які видовжують обличчя та роблять його овал більш скульптурним.
Перевагою жінок із круглим обличчям є те, що зазвичай вони виглядають молодше за свій справжній вік. Але неправильна стрижка може зіпсувати особливості вашої зовнішності. Cosmopolitan запропонував 5 варіантів модних стрижок для власниць круглої форми обличчя.
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Стрижки для круглого обличчя
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