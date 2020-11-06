Вдало скоригувати круглу форму обличчя можна за допомогою стрижки. Проте варто пам'ятати, що деякі зачіски навпаки можуть підкреслити недоліки зовнішності. Тому вам підійдуть варіанти стрижки,які видовжують обличчя та роблять його овал більш скульптурним.