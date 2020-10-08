Українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук дбає про свою зовнішність та ділиться дієвими б’юті-порадами зі своїми підписниками в інстаграмі, який у неї 215 тисяч. Нещодавно зірка наголосила, що необов’язково купувати усі косметичні новинки, аби мати здорову та красиву шкіру. Анна розповіла, яка базова косметика є необхідною для кожної жінки.

У публікації на своїй інстаграм-сторінці Анна Саліванчук поділилася порадами з власного досвіду, які косметичні продукти для догляду за шкірою обличчя повинні бути в косметичні кожної жінки, а також способом для правильного вибору.

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Базова косметика для догляду за шкірою обличчя та як її обирати

Засіб для зняття макіяжу. Акторка Анна Саліванчук рекомендує користуватися гідрофільними оліями, спеціальним молочком, ремувером, гелем або пінкою. Важливо, аби засіб підходив саме вашому типу шкіри.

Акторка Анна Саліванчук рекомендує користуватися гідрофільними оліями, спеціальним молочком, ремувером, гелем або пінкою. Важливо, аби засіб підходив саме вашому типу шкіри. Засіб для вмивання. Анна наголошує на тому, що слід відрізняти етап демакіяжу та вмивання. Адже вони є абсолютно різними та невід’ємними способами очищення шкіри. Коли жінки плутають їх, то це призводить до погіршення стану шкіри. Продукти, призначені для вмивання шкіри обличчя, прибирають плівку, яку утворив засіб для зняття макіяжу очищують обличчя від ороговілих клітин шкіри та бруду. Ви можете обирати серед гелів, пінок, спеціального мила чи дрібнодисперсної пудри, яку потрібно змішувати з водою.

Засіб для тонізування. Завжди після очищення шкіри необхідно збалансувати PH рівень. Для цього Анна Саліванчук рекомендує використовувати лосьйон, тонік або термальну воду. За допомогою цих засобів шкіра тонізується, а всі інші продукти для догляду, які ви наноситимете опісля, краще вбиратимуться в епідерміс.

Завжди після очищення шкіри необхідно збалансувати PH рівень. Для цього Анна Саліванчук рекомендує використовувати лосьйон, тонік або термальну воду. За допомогою цих засобів шкіра тонізується, а всі інші продукти для догляду, які ви наноситимете опісля, краще вбиратимуться в епідерміс. Сироватка для обличчя. Засіб застосовують, аби посилити дію крему для обличчя. Є різні види сироваток: зволожувальні, антивікові, протизапальні, освітлювальні, відновлювальні.

Засіб застосовують, аби посилити дію крему для обличчя. Є різні види сироваток: зволожувальні, антивікові, протизапальні, освітлювальні, відновлювальні. Крем для шкіри. Жоден догляд не може обійтися без цього продукту. Крем повинен бути частиною денної б’юті-рутини, який гарантуватиме хорошу основу під макіяж, та нічної – для активної роботи зі шкірою, коли ви відпочиваєте.

Жоден догляд не може обійтися без цього продукту. Крем повинен бути частиною денної б’юті-рутини, який гарантуватиме хорошу основу під макіяж, та нічної – для активної роботи зі шкірою, коли ви відпочиваєте. Крем під очі. Для ділянки шкіри навколо очей варто використовувати спеціальний крем. Інші можуть сприяти передчасній появі зморшок та сухості.

Пілінг та скраб. Такі процедури для повного очищення варто проводити 1-2 рази на тиждень. Вони допоможуть видалити ороговілі клітини шкіри, вирівняти рельєф та покращити колір обличчя.

Такі процедури для повного очищення варто проводити 1-2 рази на тиждень. Вони допоможуть видалити ороговілі клітини шкіри, вирівняти рельєф та покращити колір обличчя. Маски для обличчя. "Серед базової косметики повинні бути масти для обличчя", – пише Анна Саліванчук. Експериментуйте з очищувальними, зволожувальними, живильними, освітлювальними та тими, які призначені для боротьби із недоліками на шкіри, масками для обличчя.

Зокрема, Анна каже, що свою шкіру потрібно любити, не шкодувати на неї грошей, і тоді вона вам подякує.