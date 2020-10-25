Якщо втомилися від розпущеного волосся: 7 стильних зачісок на кожен день
Просто розпущене волосся чи ідентична зачіска щодня може набриднути. Для таких випадків існує кілька оригінальних ідей для зачісок, які легко та швидко відтворити. Адже привабливий зовнішній вигляд додає впевненості кожній жінці.
Важливо, аби ваша зачіска не лише красиво виглядала, але й була модною. Cosmopolitan підготував 7 варіантів стильних укладок.
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Стильні зачіски на кожен день
Baby braids
Недбалий хвіст
Оригінальний пучок
Легкі локони
Зачіска Белли Хадід
Фейкові коси з чубчика
Несправжня коса
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