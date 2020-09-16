Таня Брик була фіналісткою першого сезону "Супермоделі по-українськи", але не отримала бажану перемогу через зайві кілограми, за словами дівчини. Після проекту модель схудла на 10 кілограмів і повернулася у "Супер Топ-моделі по-українськи", щоб отримати бажане звання переможниці. Таня добре обізнана у темі схуднення, тому розповіла, що зазвичай жінки роблять не так.

Новий канал поділився порадами від Тані Брик, які допоможуть уникати помилок під час схуднення. Адже, можливо, саме через них вам не вдається позбутися зайвих кілограмів.

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Чому не виходить схуднути

Відмова від цілої групи продуктів. Не можна повністю виключати зі свого раціону вуглеводи чи жири.

Суть дієти полягає в обмеженні вживання вуглеводів і жирів, а не в повному їх виключенні. Якщо ви будете себе настільки обмежувати, зробите тільки гірше,

– наголошує Тетяна.

Не йдете до мети покроково. Чітка мета та рішучість її досягти – це все, що вам потрібно для схуднення. Слід поділити свій шлях на етапи. Не спішіть і добре обдумайте, що робитимете на кожному з них. "Досягати своєї мети потрібно крок за кроком, – каже учасниця модельного проекту Нового каналу. Якщо ретельно не продумати кроки схуднення, можна швидко здатися, не побачивши миттєвого результату".

Шукаєте легкого та швидкого шляху. Насамперед потрібно зрозуміти, що миттєво схуднути неможливо. А різноманітні препарати для пришвидшення процесу можуть лише завдати вашому організму шкоди.

Насамперед потрібно зрозуміти, що миттєво схуднути неможливо. А різноманітні препарати для пришвидшення процесу можуть лише завдати вашому організму шкоди. Сліпа віра в рекламу. Не завжди, коли на продуктах харчування є позначка "дієтична їжа", то варто споживати лише їх. У цьому делікатному питанні важлива не рекламна наліпка, а склад. Людям, які прагнуть схуднути, варто харчуватися їжею з натуральним складом.