Покоління X, воно ж Gen-X, це люди, які народилися в 1965-1979 роках. Зараз їм по 41-55 років. Доктор Майк Белл провів опитування серед 1600 жінок цього віку і дізнався, якою вони бачать "справжню красу".

Науковий радник з питань по догляду за шкірою лабораторій Boots No7, доктор Майк Белл зазначив, що із період дорослішання наші змінюється і наша думка про те, якою повинна бути красива жінка. Він захотів дізнатися про стандарти краси у жінок покоління X та опитав їх. Результати повідомило видання Independent.

Цікаво знати: Дослідження показало, кому більше допомагають: вродливим жінкам, чи ні

Жінки розповіли, що основними ознаками "справжньої краси" є впевненість в собі, чесність та здатність створювати комфорт для інших, коли вони поруч з вами. 80% опитуваних жінок вважають, що людина, яка прекрасна всередині, буде такою ж ззовні. Також вони додали, що їхні визначення краси можуть відрізнятися від переконань 20-річних чи 30-річних.



Якою повинна бути краса / Фото Unsplash

Ознаки "справжньої краси"

Доброта в ставленні до інших.

Чесність.

Здатність створювати комфорт для інших.

Бути щасливою.

Мати вміння сміятися над собою.

Бути самою собою перед іншими.

Наділення мужність заступитися за слабших.

Толерантність до інших людей з різними віруваннями, релігіями, життєвими поглядами.

Знати, коли потрібно близьким підставити плече, щоб вони могли поплакати.

Готовність визнавати власні помилки.

Запитувати в інших, як вони почуваються.

Подобатися собі.

Впевнено виходити з дому.

Прийняття свого тіла, а не вічний пошук у ньому недоліків.

Проведення регулярних актів доброї волі.

Цінувати маленькі радощі в житті.

Бути оптимісткою.

/

Важлива зовнішня та внутрішня краса / Фото Unsplash