Якою блондинкою стати восени: 5 модних відтінків на прикладі зірок
Варіацій блонду існує багато. Якщо ви вирішили змінити колір волосся, то слід обрати серед модних відтінків той, який личитиме вам найбільше. У 2020 є декілька найпопулярніших серед зірок відтінків для світлого волосся.
За допомогою кольору волосся можна кардинально свій імідж. Осінь слугує ідеальним сезоном для цього. Cosmopolitan назвав 5 відтінків блонду, які будуть модними для осені 2020. Окрім цього, варто пам'ятати, що перед та після фарбування волосся йому потрібен спеціальний догляд.
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Як пофарбуватися восени 2020
Карамельні корені та baby lights
Пісочний блонд
Контрастні корені
Платиновий блонд
Карамельний відтінок блонду
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